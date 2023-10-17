انت الان تتابع خبر استشهاد عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على رفح وخان يونس والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة دون سابق إنذار، ما أسفر عنه استشهاد 71 فلسطينيا واصابة المئات بينهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية، إن 28 شهيدا سقطوا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة زعرب بمحافظة رفح في قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف مناطق في شمالي القطاع بشكل مكثف.

وفي سياق متصل، استشهد فلسطينيان، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأول في بلدة حلحول، شمال الخليل والثاني شرق نابلس.

وأعلن مستشفى الميزان بالخليل عن استشهاد الفتى محمد نضال محمد ملحم (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة حلحول صباح اليوم.

كما استشهد مواطن، فجر الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس فجر يوم الجمعة الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد المواطن سمير محمود عبد القادر صبرة (72 عاما)، وهو من سكان حي المساكن الشعبية، شرق نابلس، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم الليلة الماضية أكثر من 200 موقع عسكري تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جميع أنحاء قطاع غزة، كما زعم اغتيال مجموعة للمقاومة ، صباح الثلاثاء ، حاولت اجتياز الحدود من لبنان إلى داخل فلسطين المحتلة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أن حوالي 500 ألف إسرائيلي غادروا مدن ومستوطنات الجنوب منذ شنت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إنه "حالياً هناك حوالي نصف مليون إسرائيلي نازح داخليا".



وأشار كونريكوس إلى أن كل التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تم إخلاؤها من سكانها كما تم إخلاء أكثر من 20 تجمّعا سكنيا في شمال إسرائيل.

كما أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن وصول قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي إلى "إسرائيل" للقاء القيادة العسكرية الإسرائيلية والتأكد من وجود ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وقال: "أهتم خصوصا بردع أطراف أخرى عن توسيع الصراع".