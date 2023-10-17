انت الأن تتابع خبر قوافل المساعدات لأهل غزة بدأت بالتحرك باتجاه معبر رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار الهلال الأحمر المصري الى تحرك قوافل المساعدات من العريش باتجاه معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة الذي يبعد 50 كيلو مترا تقريبا، بالتزامن مع تحرك وانتشار مكثف لقوات الجيش المصري على الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وقال مصدر أمني مصري لوكالة الأنباء الألمانية أن 150 شاحنة محملة بالمساعدات تحركت في اتجاه معبر رفح البري حيث من المتوقع فتح المعبر وإدخال المساعدات صباح الثلاثاء.

واستقبلت مصر الآلاف من أطنان المساعدات الإنسانية من قبل الاردن ومجموعة من الدول والمنظمات الدولية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فجر الثلاثاء، أن الولايات المتّحدة وتل أبيب اتفقتا على العمل سوياً لوضع خطة تتيح إدخال مساعدات إنسانية دولية إلى قطاع غزة.

من ناحيتها قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا الثلاثاء في مؤتمر صحفي، إن اليابان ستقدم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للمدنيين في غزة.