انت الأن تتابع خبر القسام تقصف قاعدة عسكرية إسرائيلية والاحتلال يستنفر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام إن قواتها قصفت حشودا إسرائيلية في قاعدة تسيلم العسكرية برشقة صاروخية.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة بعد اقترابهم من الحدود مع لبنان.

وأشار قبل ذلك إلى أنه أحبط محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين المشتبه فيهم من لبنان إلى منطقة الحدود.

بدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن خسائر العدوان الإسرائيلي الحالي تجاوزت كل الحروب التي تعرضت لها غزة في السنوات.

وبيّن أن حصر الأضرار يشمل أعداد الشهداء والجرحى والدمار في الوحدات السكنية والمنشآت، مشيرا إلى أن الواقع الإنساني الكارثي في غزة لم يسبق له مثيل خلال الحروب السابقة.

كما قال نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء إن قوات الاحتلال اعتقلت 55 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بينهم نواب سابقون وقيادات من حركة حماس.

وأشار النادي إلى أن من بين المعتقلين رئيس المجلس التشريعي السابق عزيز دويك.

هذا وكان قد كشف المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة ليلة الاثنين، أن عدد الأسرى الذين بحوزتهم ما بين 200-250 أسيرا إسرائيليا".

واضاف: لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة وهم ضيوف لدينا وبمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بإطلاق سراحهم سنفعل ذلك".

وتابع : 22 اسير قتلوا نتيجة القصف المتواصل على قطاع غزة. . آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز".

وعرج ابو عبيدة على تصريحات الجيش الإسرائيلي بشأن التلويح بشن عملية برية تستهدف قطاع غزة بالقول : تلويح الاحتلال بالدخول البري لا يرهبنا، غزة ستكون مقبرة لغزاتها.