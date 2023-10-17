انت الأن تتابع خبر إيعاز من الصحة الإسرائيلية بشأن الغذاء والأدوية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوعزت وزارة الصحة الإسرائيلية للمستشفيات بتخزين كميات من الغذاء والأدوية لأربعة أشهر.

من ناحية ثانية، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم القضاء الليلة الماضية على من وصفه بـ"مسؤول كبير في حماس"، مؤكدا أنه ليس هناك أي وقف لإطلاق النار.

وكان قد قال سابقا، إنه هاجم الليلة الماضية أكثر من 200 موقع عسكري تابع لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

من جهته، قال الناطق العسكري الإسرائيلي إنه تم إبلاغ عائلات 299 جنديا أن أبناءها قتلوا في الحرب حتى اليوم.

على جانب آخر، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أنقرة تقترح تأسيس آلية وساطة بين إسرائيل وفلسطين من دول ضامنة بينها تركيا لإيجاد مخرج للأزمة.

وأكد فيدان أنه من غير المقبول أن تقصف إسرائيل غزة بطريقة غير مسبوقة، وتتسبب باستشهاد أعداد كبيرة من المدنيين، وتحكم على القطاع بالفقر والجوع من خلال قطع الكهرباء والمياه والوقود.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه لا بد من فتح ممرات في أقرب وقت لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

واعتبر عبد اللهيان أن اتساع رقعة الحرب إلى جبهات أخرى بدأ يصل إلى مراحل لا يمكن تفاديها.