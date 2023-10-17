قصف متبادل على الحدود اللبنانية الفلسطينية

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رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان نحو مستعمرة المطلة.

ورد الجيش بقصف تلة الحمامص، المقابلة للمستوطنة الإسرائيلية.

وتشير المعلومات إلى ان حزب الله استهدف أحد الأهداف العسكرية في مستعمرة المطلة بصاروخ موجه، وادلعت النيران بأحد الأهداف.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في منشور على منصة X، تم حذفه لاحقا إن القذيفة التي أطلقت من لبنان على المطلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح متوسطة.

وأفادت قناة i24 news الإسرائيلية بأنه صدرت تعليمات لسكان المطلة بالبقاء في ملاجئهم، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان وسقوطه في البلدة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي المطلة منطقة عسكرية مغلقة.

هذا وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت " العبرية، أن المستوطنين في الخط الأمامي عند الحدود مع لبنان يشيعون رعبا.

وقال المستوطنون وفق ما نقلت الصحيفة العبرية، إنهم يعيشون طوال الوقت خائفين من إطلاق النار وعمليات التسلل.

وأضافوا أنه لا يوجد خطة واضحة للإخلاء منازلهم، مشيرين إلى أن الكثير من المستوطنين غادروا المنطقة قبل أن تصدر الجبهة الداخلية تعليماتها.