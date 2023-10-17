انت الأن تتابع خبر بيان مهم من حماس رداً على جرائم الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع استمرار قصف مدن قطاع غزة وارتكاب قوات الاحتلال المجازر بحق المدنيين والاطفال، وزيادة عدد الشهداء والجرحى، ردت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان على تليغرام على هذه الجرائم.

وقالت حماس، إن مجازر الاحتلال في مدن قطاع غزة دليل فشل وإجرام لن يكسر عزيمة شعبنا وتلاحمه مع المقاومة.

وقالت: "لليوم الحادي عشر وبدعم أميركي يواصل الاحتلال مجازره البشعة وحرب الإبادة الجماعية بحق أهلنا في دير البلح ورفح وخان يونس وفي كل أنحاء قطاع غزة".

وأضافت أن "تصعيد الاحتلال وارتكابه المزيد من الجرائم والمجازر البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية سيبقيان وصمة عار على جبين داعمي الاحتلال ومؤيديه من الإدارة الأميركية وبعض الدول الغربية".

من ناحيتها، قالت المديرة العامة لمنظمة أطباء بلا حدود، إن القصف الإسرائيلي متواصل وطواقمها تبلغها بصعوبة الوصول للماء والطعام.

وبيّنت أن المستشفيات لم تعُد قادرة على التحمل، وأن طواقم المنظمة من بين الجرحى، وأضافت، الموت تحت القنابل يجب ألا يكون الخيار الوحيد المتبقي

هذا وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن المخاوف تتزايد من الجفاف وانتشار الأمراض؛ نظرا لانهيار خدمات المياه والصرف الصحي.

وأضافت أنه فُتح الثلاثاء خط مياه واحد لـ3 ساعات فقط جنوب غزة، ولكنه لا يلبي الاحتياجات، وبيّنت أن المياه في غزة قضية أساسية، وسيبدأ الناس بالموت دون ماء.

واستكمالا لاستهداف غزة والمقاومة بأبشع الجرائم، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية ان مصلحة السجون تحتجز 108 أسرى من غزة، وتطالب بتشديد الإجراءات عليهم داخل السجن.