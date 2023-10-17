انت الأن تتابع خبر المتحدث العسكري الإسرائيلي يرد على امكانية احتلال غزة بالكامل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث العسكري الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري، لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي، إن وضع قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي سيكون قضية عالمية مطروحة للنقاش الدولي.

وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستحتل القطاع بالكامل: "لدينا كل التصورات النهائية".

وتابع: نستعد للمرحلة التالية الكل يتحدث عن عملية برية وقد يكون هناك شيء آخر.

من جانبها، اوعزت وزارة الصحة الإسرائيلية للمستشفيات بتخزين كميات من الغذاء والأدوية لأربعة أشهر.

من ناحية ثانية، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن مصلحة السجون تحتجز 108 أسرى من غزة، وتطالب بتشديد الإجراءات عليهم داخل السجن.