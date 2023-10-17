انت الأن تتابع خبر يوم دموي في رفح وأغلبية الشهداء من الأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوم دموي في رفح بعد استهداف المنازل التي تعج بالمدنيين والنساء والاطفال.

واستشهد 7 فلسطينيين وعدد من الاصابات في القصف الذي استهدف منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال مكتب الاعلام الحكومي في غزة 64% من شهداء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة من النساء والأطفال.

هذا واستشهد مسؤول المعابر في قطاع غزة وعدد من أقاربه، الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال منزله في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية، ان اللواء فؤاد ابو بطيحان، مسؤول المعابر، استشهد وعدد من أقاربه في قصف مباشر لبيته في النصيرات وسط القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بتضرر أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع جراء قصف طائرات الاحتلال مدخل المستشفى، ويأتي ذلك بعد تهديدات إسرائيلية بضرورة إخلاء عدد من مستشفيات غزة.

وشن الاحتلال غارتين على منازل بجوار مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال برنامج الأغذية العالمي إن إمداداته الغذائية في غزة في انخفاض شديد وأنه يقوم بتخزين المواد الغذائية في العريش المصرية لاستخدامها عند فتح معبر رفح.

من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إنها بحاجة إلى الوصول بشكل عاجل إلى غزة لتوصيل المساعدات والإمدادات الطبية، فيما حذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية في القطاع.