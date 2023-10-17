انت الأن تتابع خبر حصيلة جديدة .. بيان مهم من وزارة الصحة الإسرائيلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الجرحى منذ بداية الحرب إلى 4229 بينهم 82 ما زالوا بحالة خطرة.

وفيما يخص الأسرى الاسرائيليين، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: لدينا ما بين 200 و250 أسيرا والتهديد بالعدوان البري لا يرهبنا.

من ناحية ثانية، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري إن وضع قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي سيكون "قضية عالمية" مطروحة للنقاش الدولي.

وأضاف هاغاري لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستحتل القطاع بالكامل "لدينا كل التصورات النهائية".

وتابع "نستعد للمرحلة التالية، الكل يتحدث عن عملية برية، وقد يكون هناك شيء آخر".