انت الأن تتابع خبر فيديو .. القسام تمطر الاحتلال بالصواريخ رداً على استهداف المدنيين بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام مشاهد لرشقات صاروخية مكثفة باتجاه المدن المحتلة رداً على استهداف المدنيين في غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

من ناحية ثانية، كشف المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في وقت سابق، أن عدد الأسرى الذين بحوزتهم ما بين 200-250 أسيرا إسرائيليا".

واضاف: لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة وهم ضيوف لدينا وبمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بإطلاق سراحهم سنفعل ذلك".

هذا وتستمر مجازر الاحتلال بحق سكان غزة والمدنيين، والأطفال وتحذيرات من كارثة انسانية على كافة الصعد بالقطاع.