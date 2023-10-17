انت الأن تتابع خبر ماذا قالت عائلة الأسيرة الإسرائيلية بعد ظهورها بفيديو للقسام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بتعليقها الأول على مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لأسيرة وهي تتلقى العلاج في غزة، قالت والدة الأسيرة: "أرى المحنة التي هي فيها، لكن الحمد لله أنها على قيد الحياة".

وأضافت: "أعيدوا ابنتي ميا وجميع الأسرى، فنحن ننتظر أبناءنا"، بحسب (القناة 13) الإسرائيلية.

هذا ونشرت كتائب القسام مساء الاثنين، مقطع فيديو، يظهر عناصرها، وهم يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في قطاع غزة، والتي تم أسرها في اليوم الأول من معركة "طوفان الأقصى".

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، قال إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيراً.

وأشار أبو عبيدة، في كلمة له، الاثنين، إن 22 أسيراً فقدوا حياتهم حتى الآن بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة، "أننا نرعى الأسرى بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني، ويأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب".

وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة فإنا نعتبرهم ضيوفا لدينا، وفي اللحظة التي تسمح بها الظروف الميدانية باطلاق سراحهم سنقوم بذلك".