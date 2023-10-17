انت الأن تتابع خبر تركيا:حلول السلام غير نافعة ولدينا حل إقامة دولة فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الوقت قد حان لاتخاذ المجتمع الدولي خطوات جدية لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن "هذه الحرب قد تؤدي لحروب كبيرة ومدمرة، وقد تكون فرصة تاريخية للحل، مشيرا إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.



ولفت إلى أنه "طالما لا يتم إنشاء هذه الدولة الفلسطينية فإن السلام لن يحلّ بالمنطقة.. والأزمة الأخيرة أكبر دليل على ذلك"، مؤكدا أن تركيا "ستعلن عن مقترح صيغة جديدة للحل، لأن الصيغ السابقة لم تعد تنفع".



وقال: "نحن كتركيا نواصل نقاشاتنا على مسارين، الأول هو إيقاف الحرب واتخاذ التدابير حول منع تضرر المدنيين ومنع توسع الحرب. والثاني أننا نعمل ونركز اتصالاتنا على إدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن للمدنيين. ونتواصل مع مختلف البلدان بالمنطقة والعالم بخصوص هذا الأمر. ومنذ اليوم الأول أرسلنا مساعدات لغزة".



وأضاف: "نشاطاتنا ستستمر بدون انقطاع فيما يتعلق بمنع الكارثة الحالية في غزة. يجب أن نعمل بكل ما بوسعنا لمنع انتشار وتوسع الحرب من هذه الحرب، مثل لبنان ومصر والأردن".



وأكد فيدان أنه أعلن بشكل واضح خلال اتصالاته "أننا نتعاون وننسق بشكل كامل مع الاردن و مصر.. وهنا أعلن أننا مع لبنان، وأننا ندعم عدم حدوث أي حالة عدم استقرار في المنطقة. وعدم انتشار الحرب وتوسعها".