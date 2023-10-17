انت الأن تتابع خبر مصدر أمني مصري: 120 شاحنة تنتظر إذن إسرائيل لدخول غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر أمني مصري:إن العمل جار على توسيع بوابة معبر رفح بين مصر وقطاع غزة حتى تتمكن الشاحنات من الدخول إلى الطريق الدولي المودي إلى معبر كرم أبو سالم.



وأضاف المصدر أن المعبر ما زال مغلقا بانتظار إذن وترتيبات السلطات المصرية بإدخال المساعدات الإنسانية في حال التوصل إلى اتفاق.



وأوضح برنامج الأغذية العالمي، أنه يعمل على تخزين المواد الغذائية في العريش المصرية لاستخدامها عند فتح معبر رفح، مشددا على أن الإمدادات الغذائية التي يخزنها البرنامج في غزة في انخفاض شديد .



وذكر المصدر، أن الأجواء هادئة في محيط معبر رفح من الجانب المصري، لافتا إلى أن 120 شاحنة محملة بالمساعدات في انتظار التحرك نحو القطاع.



وأعلن الهلال الأحمر المصري أن طواقمه استقبلت 7 أطنان من مساعدات "اليونيسيف" ومنظمة الغذاء العالمية في العريش حاليا.



ورفضت السلطات المصرية تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وجاء ذلك بعد إخطار السفارتين الأمريكية والسويدية مواطنيهما في غزة بالتوجه إلى معبر رفح لإجلائهم عن القطاع.



وقالت مصادر مصرية في القاهرة، إنه قد يتم السماح بعبور البعض من حاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، بعد تنسيق مصري أمريكي بشأنهم.