إسرائيل تهدّد لبنان وفرنسا تحذّر إيران .. تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - قال رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، تساحي هنغبي إنه يجب إخلاء المنطقة الشمالية من قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.



وأكد هنغبي أن سلطات الاحتلال ستبذل جهودا حثيثة لإطلاق سراح المخطوفين المتواجدين في قطاع غزة، مبينا أن الهدف الأهم هو القضاء على حركة حماس وحلفائها.



وأشار إلى أن "الحرب بالجبهة الجنوبية في غزة ستكون طويلة الأمد".



وبخصوص ما تشهده الحدود اللبنانية، فقد أوضح أن الدولة اللبنانية رهينة بيد حزب الله، وقال مهددا "سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمنا حزب الله".



وتابع هنغبي "سنتصدى إلى أي عملية عسكرية تنطلق من المنطقة الشمالية في لبنان".



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مختلف أنحاء قطاع غزة، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الحادي عشر على التوالي.



وذكر موقع ynet الإسرائيلي أنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إسرائيل في الأيام المقبلة.



وكان الرئيس الفرنسي حذر، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي من "أي تصعيد أو توسيع للنزاع" بين إسرائيل وحماس "خاصة في لبنان"، معتبرا أنه من حق إسرائيل قصف "حماس" وغيرها.



يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، سيصلان اليوم إلى إسرائيل، فيما سيصل الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم غد الأربعاء، في زيارة قال البيت الابيض إنها تهدف إلى التضامن مع إسرائيل ".



وقد أفادت صحيفة "فيستي إسرائيل" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعتزم زيارة تل أبيب بمعيّة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلا أن إسرائيل رفضت استقباله.



اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل "لها أهمية استراتيجية للشرق الأوسط بأكمله، ومهم التأثير الذي يترتب عن حضور أرفع شخصية في الولايات المتحدة إلى إسرائيل في وقت الحرب".