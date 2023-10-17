انت الأن تتابع خبر استشهاد أيمن نوفل عضو المجلس العسكري لكتائب القسام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، الثلاثاء، استشهاد أيمن نوفل، عضو مجلسها العسكري، وقائد لواء الوسطى، إثر غارة إسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.





وقالت كتائب القسام، في بيان: "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام القائد القسامي المجاهد/ أيمن نوفل "أبو أحمد" عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام، والذي ارتقى إثر قصفٍ صهيونيٍ همجيٍ استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة".