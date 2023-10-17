انت الأن تتابع خبر كتائب القسام تعلن عن قصف تجمعات للجنود الإسرائيليين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت قناة كان العبرية:إن سفينة ضخمة من تركيا رست في ميناء حيفا على متنها 4500 طن من الخضار والفواكه، 80% منها طماطم.

وأوضحت القناة أن السفينة التركية جاءت لسد حاجة "إسرائيل" بسبب الأضرار التي لحقت بالعديد من المناطق الزراعية خلال الحرب مع غزة.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سابقا : إن الحصار والقصف الإسرائيليين لقطاع غزة رداً على هجوم حركة «حماس» هو رد غير متناسب يصل إلى حد «المذبحة»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ومع عرض أنقرة الوساطة، أجرى إردوغان ووزير الخارجية التركي اتصالات مع قوى إقليمية ومع الولايات المتحدة وغيرها. لكن المبعوث الإسرائيلي في أنقرة قال إن من السابق لأوانه مناقشة الوساطة.

وفي كلمة أمام حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه في البرلمان، قال إردوغان إن حتى الحرب لها «أخلاق»، لكن التصعيد منذ مطلع الأسبوع انتهك‭‭ ‬‬ هذه الأخلاق «بشكل خطير‭‭ ‬‬للغاية». وقال إن «منع الناس من الحصول على احتياجاتهم الأساسية وقصف الأماكن التي يعيش فيها المدنيون - أو باختصار إدارة صراع باستخدام كل أنواع الأساليب المخزية - ليس حربا، إنها مذبحة»، في إشارة إلى قطع إسرائيل الكهرباء والمياه عن غزة وتدمير البنية التحتية.

وعدّ إردوغان، أن إسرائيل لا تتصرف «مثل دولة» في غزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال «على إسرائيل ألا تنسى أنها إذا تصرّفت مثل منظمة أكثر منها بصفتها دولة، فسينتهي بها الأمر إلى أن تُعامل كذلك»، منتقداً «الأساليب المعيبة» التي يلجأ إليها الجيش الإسرائيلي في القطاع الأكثر اكتظاظاً بالعالم.

من جهة أخرى، توعّد إردوغان بتكثيف الضربات ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق.

وأضاف «كثّفنا بالفعل العمليات الجوية، وسنواصل ذلك، وسنُظهر للإرهابيين أن بإمكاننا تدميرهم في أي مكان وزمان»، وذلك في إشارة إلى مقاتلي حزب «العمل الكردستاني» الذي تدرجه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على قوائم الإرهاب.

وتعمل تركيا، التي دعمت الفلسطينيين في الماضي واستضافت أعضاء من «حماس»، على إصلاح العلاقات مع إسرائيل بعد سنوات من الخصومة. وعلى عكس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا تعد أنقرة «حماس» منظمة إرهابية. وبينما لم تلق تركيا باللوم على إسرائيل علنا، قالت إن القتال يرجع إلى سنوات من الظلم ضد الفلسطينيين، وإن السبيل الوحيد إلى السلام هو تشكيل دولة فلسطينية ذات سيادة في إطار حل الدولتين.