انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقصف مستشفى المعمداني .. ومئات الشهداء .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيليّة قصفًا مفاجئًا ودون سابق إنذار، في جريمة بشعة جديدة طالت مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد ما بين 200 إلى 300 شهيد حسب ما أفادت الصحة في غزّة، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن.

فيما أفادت مصادر أنّ عدد الشهداء تجاوز 500 شهيد حتّى اللحظة

الاحتلال بدأ فعلًا بتنفيذ خطته للتهجير، حيثُ يقع المستشفى في الجزء الشمالي من القطاع، ويتجمع في ساحته، باعتباره أحد الملاجئ الوحيدة التي كان يظن سكان غزّة أنها آمنة، المئات من المواطنين.