انت الأن تتابع خبر مسيرة حاشدة مسائية في عمان .. فيديو وصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك آلاف الاردنيين مساء الثلاثاء في مسيرة حاشدة نصرة للأهل في قطاع غزة انطلقت من مسجد الملك المؤسس عبد الله الأول بمنطقة العبدلي وسط العاصمة عمان، متجهة الى الدوار الرابع حيث مقر رئاسة الوزراء .

وقفة حاشدة مساء اليوم الثلاثاء أمام مسجد الملك المؤسس عبد الله الأول بمنطقة العبدلي نصرة للمقاومة في فلسطين واسنادا لاهلنا الصامدين في غزة بوجه العدوان الصهيوني الغاشم.

وردد المشاركون في المسيرة التي نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن والحركة الاسلامية هتافاتٍ تطالب العالم الحر والأنظمة العربية والإسلامية بالتدخل العاجل لوقف نزيف الدم الذي يسيل في غزة على يد جيش الاحتلال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لإنقاذ آلاف الجرحى والمصابين.

ورفع المشاركون لافتات تحيي المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني والتضحيات العظيمة التي قدمها في سبيل حماية القدس والمسجد الأقصى في وجه مشاريع التقسيم والتهويد، والدفاع عن حقوقه المشروعة في وجه الظلم والصلف الصهيوني ومن خلفه الدعم الأمريكي والأوروبي المنحاز ضد قضايا الأمة لصالح العصابات الصهيونية.

ودعا المشاركون الى ضرورة وقف مسلسل الهرولة العربية نحو التطبيع مع عدو لا يحترم العهود والمواثيق، مشددين على ضرورة وقف كل اتفاقيات السلام مع الصهاينة والتلويح بإلغائها حتى يدفع العدو ثمن جرائمه ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.