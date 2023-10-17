انت الأن تتابع خبر الضفة تنفجر غصبأ وتطالب بإسقاط عباس .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تناقلت مصادر محليّة فلسطينيّة مقاطع فيديو من مسيرة حاشدة جابت شوارع رام الله تطالب بإسقاط الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس، فيما تناقلوا مفطاع لعشرات المسيرات التي تخرج في الضفة للتنديد بجرائم الاحتلال.

وكانت مصادر (غير رسميّة)، أشارت إلى أنّ الرئيس الفلسطيني قرر الانسحاب من القمة المزمع عقدها غدًا، والعودة إلى رام الله، فيما أشارت مصادر أخرى أنّ الاحتلال رفض التنسيق لعودته الليلة. ولم يصدر أي توضيح رسمي من الرئاسة الفلسطينيّة سوى إعلان الحداد، والدعوة لتنكيس الأعلام.