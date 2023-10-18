انت الأن تتابع خبر هنية: هذه المجزرة نقطة تحول أخرى .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس، "إنّ مجزرة المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء تؤكد وحشية العدو وحجم الهزيمة المدوية"، و"هذه المجزرة ستشكل نقطة تحول.. وطوفان ليضافُ إلى طوفان الأقصى"

وأضاف: "المقاومة مستمرّة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرضنا ومقدساتنا، وأمريكا تتحمل مسؤولية هذا العدوان"، كما وجه هنية تعازيه لعائلات الشّهداء، ودعا: "الضفة والقدس والداخل إلى الخروج في كل المدن والقرى والمخيمات في وجه المحتل"، كما دعا "أحرار العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإدانة صريحة للمجزرة".