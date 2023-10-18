انت الأن تتابع خبر حزب الله: ليكن غدًا يوم غضب على الاحتلال وجرائمه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول تعليق له، قال حزب الله اللبنانيّ إنّ "هذه المجزرة هي إستكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ‌‌‏ياسين وحولا وصبرا وشاتيلا وصولاً إلى مجزرتي قانا وسواها على إمتداد سنوات ‌‏الاحتلال ‏والتي تكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان"

وأضاف: "كل بيانات الادانة والاستنكار لم تعد تكفي، وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والاسلامية ‏بالتحرك ‌‏الفوري إلى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات ‏والدول أينما ‌‏كان للتحرك الفوري ضد المجازر"

وقال: "ليكن غدًا الاربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه وضد زيارة بايدن الى الكيان ‌‌‏الصهيوني، ولتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على ‌‌‏طريق المقاومة والانتصار"،