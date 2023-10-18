انت الأن تتابع خبر حزب الله: ليكن غدًا يوم غضب على الاحتلال وجرائمه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في أول تعليق له، قال حزب الله اللبنانيّ إنّ "هذه المجزرة هي إستكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ياسين وحولا وصبرا وشاتيلا وصولاً إلى مجزرتي قانا وسواها على إمتداد سنوات الاحتلال والتي تكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان"
وأضاف: "كل بيانات الادانة والاستنكار لم تعد تكفي، وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والاسلامية بالتحرك الفوري إلى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات والدول أينما كان للتحرك الفوري ضد المجازر"
وقال: "ليكن غدًا الاربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه وضد زيارة بايدن الى الكيان الصهيوني، ولتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على طريق المقاومة والانتصار"،