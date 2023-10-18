انت الأن تتابع خبر صحة غزة تكشف تفاصيل مروعة عن مجزرة المعمداني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وكيل وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال هدد إدارة مستشفى المعمداني لإخلائه قبل المجزرة الوحشية.

هذا وقال مدير وزارة الصحة في غزة: إنه يصعب التعرف على جثث ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأوقعت أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.

وأضاف أن مستشفى المعمداني كان يعتبر ملاذا آمنا لسكان القطاع، مؤكدا أن كل الشهداء والجرحى في المجزرة مدنيون.

وأضاف مدير وزارة الصحة أن المستشفى المعمداني لم يُستهدف في الحروب السابقة، مشيرا إلى أنه بعد قصف المستشفى المعمداني "كُسرت كل الخطوط الحمراء ونخشى على مستشفى الشفاء".

وأكد أن إحداثيات المستشفيات تسلم للصليب الأحمر الدولي الذي يسلمها للاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى ارتفاع عدد الشهداء الى 3500 والإصابات تجاوزت 11 ألف 70% منهم أطفال ونساء منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة في 7 تشرين أول.

وأوقعت مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.