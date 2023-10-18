انت الأن تتابع خبر نتنياهو يتهم الفصائل الفلسطينية بقصف مستشفى المعمداني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقال نتنياهو ان الفصائل الفلسطينية في غزة هي من قصفت المستشفى المعمداني في غزة.

كما قال الجيش الإسرائيلي إن تحليلاته تشير إلى أن "تنظيم الجهاد" مسؤول عن عملية إطلاق فاشلة للصواريخ أصابت المستشفى.

من ناحية ثانية، أصدرت كل من قطر والسعودية والأردن وتركيا ومصر والجزائر والعراق ولبنان والبحرين وسلطنة عمان وإيران والإمارات، بيانات إدانة لمجزرة مستشفى المعمداني في غزة، والتي خلفت أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.

وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة: "نطالب بوقف إطلاق النار ولو قام مجلس الأمن بمسؤولياته أمس لما حدث هذا"، وحمل إسرائيل مسؤولية المجزرة، واكد ضرورة أن يواجه المسؤولون عنها العدالة.