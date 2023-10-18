انت الأن تتابع خبر بايدن يتطلع للتشاور مع الملك والرئيس السيسي والرئيس عباس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال البيت الأبيض، ان بايدن يتطلع للتشاور مع جلالة الملك والرئيس السيسي والرئيس عباس في الأيام المقبلة، وجاء ذلك بعد الغاء الأردن عقد القمة الرباعية التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي والفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي في عمان والتي كان مقرر عقدها الأربعاء

هذا وغادر الرئيس الأميركي واشنطن متوجها إلى تل أبيب، حيث قالت مواقع أمريكية إنّ بايدن قد استقل الطائرة الرئاسيّة متوجًها نحو دولة الاحتلال.

من ناحية ثانية، أصدرت كل من قطر والسعودية والأردن وتركيا ومصر والجزائر والعراق ولبنان والبحرين وسلطنة عمان وإيران والإمارات، بيانات إدانة لمجزرة مستشفى المعمداني في غزة، والتي خلفت أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.