انت الأن تتابع خبر الرئيس عباس: لن نرحل عن أرضنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الفلسطينيّ، في كلمته بوقت مبكّر من الأربعاء، إنّه "قطع زيارته وعاد إلى أرض الوطن"، وأنّه "قرر بالتشاور مع الأشقاء في الأردن ومصر على إلغاء القمة".

وقال: أطالب بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، وإنّ العدوان على شعبنا يجب أن يتوقف، ولن نسمح بنكبة جديدة ولن نقبل أن يهجر شعبنا مرة أخرى، والماضي لن يتكرر ولن نرحل عن أرضنا".

ودعا "الجماهير إلى الوحدة والتلاحم لأن اللحظة خطيرة، وعدم حرف البوصلة"، وأكّد أنّ "القيادة الفلسطينية ستبقى في انعقاد دائم".