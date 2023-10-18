انت الأن تتابع خبر غارات كثيفة على غزة وأكثر من 3300 شهيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشن جيش الاحتلال غارات كثيفة على مناطق عدة من قطاع غزة، وذكر مصدر طبي إن 12 شهيدا وعشرات الجرحى سقطوا في قصف استهدف منزلا شرق خانيونس جنوبي القطاع.

من جانبها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة ان أكثر من 3300 شهيد نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكدت ان هناك نقص حاد بالأدوية في قطاع غزة ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، بالاضافة إلى انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي ما يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية.

وناشدت كيلة المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها بوقف العدوان الغاشم على غزة والضفة.