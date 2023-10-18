انت الأن تتابع خبر أسامة حمدان: الاحتلال يقوم بإبادة جماعية بحق أهالي غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي من بيروت: "نترحم على قوافل الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة"، معتبرا ان مجزرة المستشفى المعمداني من أفظع المجازر التي ارتكبت في العصر الحديث.

وأشار حمدان، إلى ان الاحتلال يقوم بإبادة جماعية بحق أهالي غزة بدعم أميركي.

وأكد ان معركة طوفان الأقصى حق مشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه.

وتابع حمدان قائلا: "شعبنا لم تنكسر إرادته في مقاومة الاحتلال وإرادته تزداد في الدفاع عن حقوقه ونشيد بصمود شعبنا في غزة"

وحمل الإدارة الأميركية والدول الغربية المسؤولية الكاملة عن المجازر المروعة، مؤكدا ان سياسة الاحتلال فشلت في شيطنة المقاومة واتضح اليوم حقيقة من يمارس القتل ضد المدنيين.

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ان الاحتلال يتنصل من مسؤوليته عن مجزرة المستشفى المعمداني، وان الاحتلال ارتكب مجازر بحق مئات العائلات في غزة.

وتباع: "لا يمكن للاحتلال أن ينفي أنه وجه تهديدا للمستشفى الأهلي العربي، وارتكب مجازر بحق الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف.

وعلى صعيد آخر، تعرض موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، لهجوم سيبراني إسرائيلي، أدى إلى حدوث إرباك في نشر الأخبار على الموقع.

وقال مدير عام تكنولوجيا المعلومات في وكالة "وفا" عادل سمارة في بيان "إن الهجوم السيبراني الإسرائيلي على الموقع الإلكتروني للوكالة يستهدف صفحتها باللغة العربية، ويأتي في إطار محاربة محتوى الإعلام الفلسطيني، وإسكات منابر الحقيقة في نقل معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني وصموده، في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة".