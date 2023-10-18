انت الأن تتابع خبر إخلاء 4 مطارات فرنسية بعد بلاغات بوجود خطر أمني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أخلت السلطات الفرنسية ، اليوم الأربعاء ، 4 مطارات بعد تبليغات بوجود خطر أمني.



وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أخلت السلطات مطارات، ليل وليون وتولوز ونيس، وسط أنباء عن وجود قنابل بهذه المطارات.

وكانت السلطات الفرنسية قد أخلت أمس الثلاثاء، قصر فرساي، بعد إنذار بوجود قنبلة وبقي مغلقاً طوال النهار.

كما أُغلق متحف" اللوفر" في باريس أبوابه، السبت، لأسباب أمنية، حيث ما زالت فرنسا في حالة تأهب قصوى، في أعقاب حادث طعن بمدرسة.