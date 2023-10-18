انت الأن تتابع خبر الصحة: 471 ضحايا مجزرة المعمداني .. وإجمالي الشهداء 3478 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء: إن حصيلة ضحايا المجزرة الأكبر والأعنف التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي داخل المستشفى المعمداني بلغت 471 شهيداً وما زالت 28 حالة حرجة، إضافة إلى 314 إصابة بجراح مختلفة.



كما أشار خلال مؤتمر صحفي حول التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المستمر، إلى أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 12 على التوالي، بلغ 3478 شهيداً، و12065 إصابة بجراح مختلفة.



وقال القدرة إن المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تشكل تطهيراً عرقياً وتهديد للوجود الفلسطيني، وتابع: بأن دخول الاحتلال الإسرائيلي في مرحلة استهداف المستشفيات وتجرئه على ارتكاب مجزة فاقت الوصف داخل حرم المستشفى المعمداني "تهديد خطير للمنظومة الصحية".

