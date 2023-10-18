انت الأن تتابع خبر مواجهات أمام السفارة الأمريكية في بيروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد لبنان الاربعاء حداداً وطنياً وإقفالاً عاماً للمؤسسات والجامعات والمدارس الرسمية والكاثوليكية استنكاراً للجريمة الاسرائيلية المروّعة التي استهدفت مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وخرجت تظاهرات فلسطينية ولبنانية غاضبة من المخيمات والمدن في لبنان تنديداً بالمجزرة وحمل المتظاهرون في مخيمات البداوي وعين الحلوة وبرج البراجنة والرشيدية الاعلام وأطلقوا الهتافات ضد الدولة العبرية.



كذلك سُجلت تحركات واعتصامات في وسط بيروت امام مبنى “الاسكوا” التابع للامم المتحدة وجرى تحطيم بعض مداخله، وتوجّهت تظاهرة إلى مبنى السفارة الامريكية في عوكر وحصلت مواجهة مع القوى الامنية التي رفعت الاسلاك الشائكة على بُعد حوالى كيلومتر لمنع الاقتراب من السفارة، فيما توجّهت مجموعة إلى مبنى السفارة الفرنسية والمفوضية الاوروبية ورشقتهما بالحجارة.



وحصلت تحركات احتجاجية في بعلبك والهرمل وسعدنايل والقبيات وحلبا وطرابلس، وفي صيدا حصل تجمع حاشد تقدمه أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد وعدد من رجال الدين ونددوا بالجريمة الاسرائيلية وأكدوا التضامن والدعم الكلي مع القضية الفلسطينية. وقال المسؤول السياسي لحركة “حماس” في صيدا للجنود الاسرائيليين إنهم “سيعودون أشلاء من غزة”.