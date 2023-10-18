انت الأن تتابع خبر شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمدرسة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد عشرات الفلسطينيين إثر قصف الكيان الصهيوني اليوم مدرسة تأوي لاجئين فلسطينين في مخيم المغازي وسط قطاع غز ة.وأكد شهود عيان، وقوع قتلى وجرحى جراء الاستهداف، دون ذكر للأعداد.

ويأتي هذا الاستهداف لبنية تحتية مدنية عقب قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمشفى "المعمداني" وسط مدينة غزة أمس الثلاثاء، مخلفة 500 شهيد على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3200 شهيد و11181 ألف جريح، وأما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.