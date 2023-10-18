انت الأن تتابع خبر بايدن:السماح بدخول المساعدات لغزة ولو لم تكن إسرائيل موجودة لأقمناها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن إسرائيل وافقت على السماح بدخول المساعدات للمدنيين في قطاع غزة بأقرب وقت.



وأضاف بايدن أن اسرائيل ولدت لتكون مكانا آمانا إلى اليهود وسوف نقف بجانبها إلى الأبد.



وقال بايدن في مؤتمر صحفي من تل أبيب: لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها.



وتابع الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لو لم تكن في الوجود لعملنا على إقامتها وسنستمر في دعمها.



و بشأن "طوفان الأقصى"، قال: ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر.

وتبنى بايدن، المزاعم والرواية الإسرائيلية بخصوص مجزرة المستشفى المعمداني في غزة.

واعلن تخصيص 100 مليون دولار مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.