انت الأن تتابع خبر الاحتلال يشن هجوما دمويا على غزة فور انتهاء زيارة بايدن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر فلسطينية بغزة، أن طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن الآن "حزاما ناريا" بكميات ضخمة من المتفجرات والصواريخ، وتسمع أصوات الانفجارات من مناطق جنوب القطاع.



وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة بعد دقائق من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتل أبيب.



وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية: إن الغارات الإسرائيلية "أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والإصابات، بعد قصف استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".



كما طالت الاستهدافات الإسرائيلية العنيفة منطقة ابراج العودة شمال قطاع غزة، متسببة بتدمير البرج الاول منها.