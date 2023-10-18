انت الأن تتابع خبر قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان وحزب الله يرد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر، أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بمستوطنات شمال إسرائيل، مشيرة إلى أن "حزب الله" استهدف موقع رويسات العلم قرب كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخين سقطا في مستوطنة كريات شمونة عند الحدود مع لبنان.



وأضافت، "حزب الله يستهدف في هذه الاثناء المواقع الاسرائيلية رويسات العلم السماقة الرمتة زبدين تلال في تلال كفر شوبا جنوب لبنان".



وأفادت المصادرا، أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا عنيفا على محيط بلدات كفرشوبا وكفرحمام وحلتا جنوبي لبنان.



وبدأ التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" مقتل 3 من عناصره جراء قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان.



وفي وقت سابق، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "بالإضافة إلى إطلاق مقاتلين من لبنان النار من أسلحة خفيفة على الأراضي الإسرائيلية، تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات نحو دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "لم تقع إصابات" في صفوف القوات الإسرائيلية.



وأضاف: "وردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية ".



كما ذكر "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين في بيان سابق أن "مجاهديه استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".



وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لضربات وجهها لمواقع تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.



وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الحكومة اللبنانية، وحمّلها مسبقا مسؤولية أي قصف على إسرائيل من لبنان.



وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة 2 كم عن الحدود مع لبنان.