انت الأن تتابع خبر الاحتلال يتحايل على كلام بايدن بخصوص المساعدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعدَ أن قال بايدن إنّه اتفق مع حكومة الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانيّة لقطاع غزّة، أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو توضيحًا حول تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلق بموافقة حكومة الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فقد نشر مكتب رئيس وزراء الاحتلال تغريدة على منصة إكس جاء فيها ما يلي:



"في ضوء الدعم العسكري الأمريكي للعملية التي يشنها الجيش في غزة وفي ضوء مطالبة الرئيس الأمريكي بايدن بإدخال المساعدات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين في القطاع، فقد قرر مجلس الوزراء المصغر "الكابينيت" بالإجماع على:

1. لن تسمح حكومة الاحتلال بدخول أي مساعدات إنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة طالما لم يتم إعادة المختطفين لدى حماس.



2. تل أبيب تطالب الصليب الأحمر بزيارة الأسرى في غزة وتعمل على حشد دعم دولي واسع لهذا الطلب.



3. في ضوء طلب الرئيس بايدن، لن تقوم تل أبيب بعرقلة الإمدادات الإنسانية من مصر طالما أنها تقتصر على الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين الموجودين في جنوب قطاع غزة أو الذين يتحركون هناك، وطالما لم يتم توفير هذه الإمدادات تصل إلى حماس، وسيتم إحباط أي إمدادات تصل إلى حماس".

فيما أوضح مصدر لرويترز أنّ إدخال المساعدات مرهون بزيارة الصليب الأحمر للأسرى، ويرى مراقبون أنّ هذا التحايل، خاصة الجملة الفضفاضة المفتوحة على كل احتمالات الكذب حول إمكانيّة القصف لو سيطرت حماس على المساعدات.