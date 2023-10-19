انت الأن تتابع خبر اتفرج .. محمد صلاح يخرج عن صمته: يجب أن تتوقف المجازر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد قربِ دخول العدوان الإسسرائيليّ يومه الثالث عشرة، محمد صلاح يكسر صمته، الذي أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعيّ، والذي أدى لتصفير شديد من المشجعين عليه ورفض أخذِ قميصه، قال خلال فيديو مصور: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنـفًأ شديدًا ووحشـية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف "يجب أن تتوقف المجـازر، فالعائلات تتقـطع، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا. يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى. يحتاج سكان غـزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا. أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود"