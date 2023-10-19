انت الأن تتابع خبر بايدن يتحدث عن تهجير لسكّان غزة بشكل رسميّ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحاتٍ له من الطائرة، نفى الرئيس الأمريكيّ جو بايدن أنّه أبلغ دولة الاحتلال الإسرائيليّ أنّ الولايات المتحدة "ستدخل الحرب في حالة انضمام ‎حزب الله للصراع"



وفيما يخص المساعدات، قال: "كنت صريحًا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة، لكنّ الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت، وهناك اتفاق على فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية محتمل وصولها الجمعة"



وبخصوص تبينه لرواية الاحتلال حول مستشفى المعمدانيّ قال بايدن: "ما كنا لنقول إن (إسرائيل) ليست مسؤولة عن انفجار المستشفى لولا ثقتي بوزارة الدفاع الأمريكية، وأنا لا أقول إنّ حماس هي التي تعمدت قصف المستشفى"

كما تحدّث بايدن عن نقل لساكن قطاع غزّة، لكنّه أشار إنّه "لن يخوض في التفاصيل في هذا الوقت".