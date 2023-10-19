انت الأن تتابع خبر الغارات الإسرائيلية مستمرة والزعماء يتوافدون لدعم الاحتلال .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على منطقة غرب رفح قبل قليل، وذلك بعد ان استهدف القصف الاسرائيلي محيط مستشفى القدس في تل الهوى غربي غزة.

وأسفر عن القصف الذي استهدف منزلا برفح يضم عائلات نزحت من شمال غزة، 8 شهداء وعدد من الإصابات.

وقالت وزارة الداخلية بغزة ان الاحتلال يقصف منزلا على رؤوس ساكنيه في مخيم جباليا.

هذا وأشار الإعلام الفلسطيني إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى شهداء الأقصى في غزة بسبب نفاذ الوقود الخاص لتشغيل المولدات الكهربائية.

من ناحية ثانية، يصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى "إسرائيل" الليلة للتعبير عن دعمه للحكومة الإسرائيلية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وصل إلى تل أبيب الأربعاء، في زيارة تهدف لتقديم الدعم للاحتلال في حربها مع المقاومة الفلسطينية، وغداة مجزرة قصف مستشفى المعمدانية الذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وقال بعد انتهاء زيارته الداعمة للاحتلال: "إسرائيل كانت ضحية ولو أتيحت فرصة لتخفيف المعاناة فلا بد أن يكون ذلك".

هذا وسبق أن ذكر موقع «ynet» الإسرائيلي أنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي "إسرائيل" في الأيام المقبلة على حين أعلن عن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إلى كيان الاحتلال.