انت الأن تتابع خبر وزير دفاع الاحتلال: سترون غزة من الداخل قريبًا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيليّ يوآف غالانت، لجنود جيشه المتجمّعين على حدود قطاع غزة،الخميس، "إنهم سيشاهدوا قريبًا قطاع غزّة من الداخل"، ما يشير إلى اقتراب الاجتياح البريّ للقطاع.

وقال: "أنتم ترون غزة الآن من بعيد، وقريبًا سترونها من الداخل. الأمر سيصدر"، كما حذر غالانت حزبَ الله من تداعيات الدخول في الحرب، معتبرًا أنّ "عليه أن يأخذ صورًا لغزة لو قرر ذلك"

وأضاف غالانت: "نركز أولًا، وقبل أي شئ، على هزيمة حماس. أقود الجنود إلى معارك على مدار 45 عامًا ، وأنا مسؤول عن الأمن، وكنت مسؤولًا عن ذلك خلال الأسبوعين الماضيين- حتى في الأوقات العصيبة، وأنا مسؤول عن قيادة (إسرائيل) للنصر".