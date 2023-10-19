انت الأن تتابع خبر مؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي يختتم أعماله في جدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختتم المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي، الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) واستضافته المملكة العربية السعودية بمدينة جدة اليوم الخميس، أعماله بإصدار إعلان جدة "نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي".

وتضمَّن إعلان جدة عدداً من التوصيات في مجالات حماية البيئة والتخفيف من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية في العالم الإسلامي، وتعزيز دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ التوجهات والتعهدات المنصوص عليها، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدول الأعضاء والإدارة العامة لمنظمة الإيسيسكو، وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

وأشاد الإعلان بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وتأكيد الالتزام بدعم هاتين المبادرتين الرائدتين والمساهمة في إنجاحهما والتعريف بهما، حسب ما أورده اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (يونا) .

ورحب الإعلان بنتائج الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد بجمهورية مصر العربية، في كانون الأول 2022، وفي مقدمتها الاتفاق على برنامج عمل الانتقال العادل وآليات تمويل الخسائر والأضرار بما في ذلك إنشاء صندوق لهذا الغرض. كما دعم مبادرة المملكة الأردنية الهاشمية "مترابطة المُناخ ـ اللاجئين"، الهادفة إلى تقوية مناعة الدول التي تعاني من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.

وكان المؤتمر، قد رحب خلال جلسات العمل بالوثائق والمشاريع التي تم عرضها من جانب الإدارة العامة لمنظمة الإيسيسكو، وبتقرير الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للبيئة في العالم الإسلامي، وتبادل الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الرؤى عبر الكلمات التي قدمت الكثير من الأفكار والتجارب نحو حماية البيئة والتحول الأخير.

وفي كلمته الختامية، أشاد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، بروح المسؤولية والتعاون التي سادت نقاشات المؤتمر، مؤكدا أن المنظمة ستلتزم بتنفيذ ما تم إقراره من برامج ومشاريع ورؤى، وأنها أخذت بجميع الملاحظات التي وردت إليها بخصوص إعلان جدة.