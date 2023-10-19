انت الأن تتابع خبر المملكة المغربيّة تعيّن سفيرًا لها لدى المملكة الأردنيّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت وكالة المغرب العربيّ للأنباء (رسميّة)، أنّه باقتراح من رئيس الحكومة المغربيّة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عين العاهل الملك محمّد السادس، السيد فؤاد أخريف، "سفيرًا لجلالته لدى المملكة الأردنية الهاشمية"، إضافة إلى عدد آخر من السّفراء.

ووضحت أنّ ذلك جاء خلال "ترأس الملك محمد السادس، الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا"





