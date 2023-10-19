انت الان تتابع خبر البنتاغون يوضح حول مسيرات وصواريخ ضربت عدة قواعد وسفن أمريكية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أشارت مصادر أمنيّة لوكالة رويترز أنّ هجومًا "بمسيرات وصواريخ طالت قاعدة عين الأسد الجويّة الأمريكيّة بالعراق وسماع دوي انفجارات داخلها"

في ذاتِ السياق، أشارت نقلًا عن مسؤول أمريكي أنّ سفينةً حربية أمريكية تبحر قرب اليمن اعترضت عدة قذائف".

فيما نقلت، شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أنّ "سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية اعترضت عدة صواريخ بالقرب من اليمن أطلقها الحوثيون، ولم يتضح بعد هدف الصواريخ لكن يعتقد أنها كانت تستهدف المدمرة يو إس إس كارني التي كانت عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر يوم الأربعاء".

في حين تشير تحليلات عبريّة إلى أنّ الصواريخ اليمنية كانت مطلقة نحو دولة الاحتلال لكنّ السفينة الحربية اعترضتها.

وقال متحدث باسم البنتاغون: إنّ المدمّرة "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ وعددًا من المسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن، وبالأمس تم التصدي لثلاث طائرات مسيرة استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد غرب العراق".

وقال: "لا نستطيع أن نحدد على وجه اليقين هدف الصورايخ لكن من المحتمل أن تكون موجهة نحو أهداف في (إسرائيل)"، مضيفًا: "نعزز انتشار طائراتنا المقاتلة في المنطقة لتوفير قدرات إضافية"، وقال: "تم استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بمسيرة تم تدميرها ما أدى لوقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا".