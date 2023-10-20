انت الأن تتابع خبر اتفرج .. مجزرة جديدة .. الاحتلال يقصف كنيسة تضم نازحين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيليّ مجزرةً جديدة، بعد مجزرة المعمدانيّ، في كنيسة برفيريوس لطائفة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة والتي تضم مسيحيين ومسلمين نازحين، من القصف والحرب المتواصلة.

وأفادت مصادر فلسطينيّة بسقوط عدد من الشّهداء والمصابين، فيما يؤكّد النازحون أنّ غزة لم يعد فيها مكانٌ آمن، في ظل استمرار قصف المناطق التي من المفترض أن تكون آمنة بالمساجد والكنائس والمشافي.

وقالت حركة حماس في بيانٍ لها: "تستمر آلة الإجرام الصهيوني في توسيع نطاق إرهابها وإجرامها باستهدافها البغيض لكنيسة "بوفيليوس" الأثرية للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، ما تسبب في عدد من الإصابات بين أبناء أهلنا المسيحيين الذين لجؤوا إليها، عدا عن الدمار الذي أتى على أجزاء واسعة من الكنيسة".

وأضاف البيان: "إن هذا الاستهداف المتعمد للكنيسة ومن قبله ارتكاب مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني ليستدعي وقفةً وإدانة قويّة من المجتمع الدولي ومن المجالس الكنسية العالمية للضغط على هذا الكيان المارق لوقف عدوانه الفاشي ضد دور العبادة والمدنيين العزّل".