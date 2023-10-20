انت الأن تتابع خبر هنية: لم تفلح أمريكا في تطويع الموقف العربي الرسمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في كلمة متلفزة، إنّ: "العالم يتابع الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في غزة وما تسجله المقاومة، وهي تتحكم في إيقاع المعركة رغم وحشية المحتل وجرائمه"، وقال: "حذرنا الجميع، من أن هذه المعركة يمكن تحويلها إلى معركة إقليمية، في حال استمرار العدوان على أهلنا في غزة".



وأضاف هنيّة أنّ "جرائم الاحتلال تؤكد من جديد طبيعة هذا العدو النازي الوحشي القاتل"، وقال إنّ: "الإدارة الأمريكيّة فشلت في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير، ونحنُ نشيد بهذا الموقف العربيّ والإسلاميّ" خاصّة الأردن ومصر، ودعا هنيّة إلى دعم هذه المواقف العربيّة التي تتعرض للضغوض؛ لأنّ "الموجة المتعلقة بخطة التهجير الخبيثة تنكسر" حسب قوله.

وقال هنية إنّه تلقى عدد من الاتصالات، والتقى مع عدد من المسؤولين، وأشار: "أكدنا للجميع أنّ الحل يكمن في رحيل الاحتلال وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته، وضرورة إدانة هذا الاحتلال وتقديم قادته للمحاكم الدوليّة على الجرائم والمجازر التي ارتكبها"، وأضاف: "طالبنا الجميع بضرورة الإسراع في إيصال المساعدات؛ لأنّ غزة في كارثة إنسانيّة، وطالبنا عدم الاصغاء إلى السرديّة الإسرائيليّة والخداع والتضليل الذي يمر عبر الإدارة الأمريكيّة، وأكدنا أنّ الشّعب الفلسطينيّ فيه من الإنسانية والقيم ما يتفوق ألف مرة على المحتل النّازي الذي يمارس القتل المتعمد".

وقال: "نشيد بالحركة الشعبية التي خرجت على مدار الأيام والليالي الماضية، وقالت إن غزة ليست وحيدة، ويجب علينا في حركتنا الشعبية والجماهير التحرك والتفكير خارج الصندوق وبقوة وشجاعة، ونفرض المعادلات، لا يجوز ترك العدو يستبيح القدس والأقصى ودماء شعبنا في غزة كما في الضفة، وأدعوكم للنفير ضدّ التهجير والتوطين".