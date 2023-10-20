انت الأن تتابع خبر مجازر في غزة وجرائم في الضفة الغربية .. مستجدات الأحداث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يكتف الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب المجازر بحق سكان غزة مع استمرار القصف والغارات واستهداف المنازل والكنائس والمساجد وتزايد أعداد الشهداء والجرحى والمشردين، بل وامتدت جرائمه إلى الضفة الغربية من خلال الاقتحامات والاعتقالات والقتل والاشتباكات العنيفة ومنع المصلين دخول المسجد الأقصى.

قال شهود عيان لوسائل الإعلام الفلسطينية انه تم سماع صوت انفجار ضخم فجر الجمعة، في محيط مخيم نور شمس قرب طولكرم، تزامنا مع استمرار العملية العسكرية داخل المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها واقتحامها لمخيم نور شمس شرق طولكرم، وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين مستمرة منذ أكثر من 24 ساعة، نتج عنها استشهاد 12 وإصابة العشرات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين الجمعة، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 32 شخصا في محافظة الخليل فجر اليوم، واعتقلت 12 مواطنا من بيت لحم، و6 من نابلس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس فجر الجمعة، وفرض حصار مشدد على مخيم نور شمس قرب طولكرم شمالي الضفة، وقطع الكهرباء والماء عنه بعد اشتباكات أمس الخميس.

بالاضافة إلى تفجيرها منزل عائلة الشهيد خالد صباح بقرية عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية.

هذا ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشبان الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطيين والشرطة الإسرائيلية في بلدة أم الفحم (أم النور) داخل الخط الأخضر، بعدما قمعت قوات الاحتلال مظاهرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل اعتقال الشرطة الإسرائيلية لعشرات المتظاهرين، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وأعلن تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري إلى 79 فلسطينيا، من بينهم 20 طفلا، والعدد الإجمالي للفلسطينيين المصابين في الفترة نفسها، وصل إلى 1,434شخصا بينهم الكثير من الأطفال.

وفي غزة استشهد 17 فلسطينيا بينهم أطفال، واصابة أكثر من 60 شخص، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة منازل في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما استشهدت امرأة واصيب آخرين، نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع.

واعلنت مصادر طبية الليل الماضي استشهاد ثمانية مواطنين بينهم اطفال واصابة عدد كبير بجراح في قصف مئات النازحين داخل كنيسة الروم الآرثوذكس بمدينة غزة.

كما دمرت غارة جوية لطائرات الاحتلال الإسرائيلي المسجد العمري في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، حيث يعود تأسيس المسجد للعصر المملوكي، وسبق أن دمر قصف إسرائيلي المسجد خلال العدوان على غزة في 2014.

هذا ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنه من المحتمل عبور أولى قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح السبت، فليس متوقعا فتح معبر رفح الجمعة لأن الطريق إلى المعبر لا يزال بحاجة لإصلاح لعبور قافلة المساعدات الإنسانية للقطاع.