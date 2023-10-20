انت الأن تتابع خبر خطة إسرائيلية لإجلاء سكان كريات شمونة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن خطة لإجلاء سكان بلدة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية، وفقا لرويترز.

وفي سياق متصل قال الجيش الإسرائيلي، إن الصواريخ التي أطلقت من لبنان على "إسرائيل" هي لحزب الله، رغم إعلان حماس مسؤوليتها.

ومنذ أيام يسود توتر على الحدود اللبنانية الفلسطينية، في ظل قصف متبادل ومتقطع بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال من جهة أخرى خلّف شهداء وجرحى من الجانب اللبناني وقتلى وجرحى من الطرف الإسرائيلي، مع توقعات بتصاعد وتيرة المواجهة بينهما.

من ناحية ثانية، أعلن الجيش الإٍسرائيلي قصفه 100 هدف جديد في أنحاء قطاع غزة الليلة الماضية، حيث يواصل لليوم الـ14 على التوالي عدوانه على غزة مما أسفر حتى الآن عن 3785 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.