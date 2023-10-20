انت الأن تتابع خبر الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مخيم نور شمس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد اشتباكات استمرت 27 ساعة، واستشهاد 12 فلسطينيا، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وكان قد شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على مخيم نور شمس، الخميس، وستهدفت طائرة مسيّرة فلسطينيين في المخيم، أسفر عنه 12 شهيدا، في حين قتل جندي إسرائيلي من وحدة المستعربين، وأصيب آخرون في الاشتباكات.

وقال شهود إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم فجر الخميس، ودارت اشتباكات عنيفة بين عدد من الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي استخدمت جرافة كبيرة.

من جهتها، ذكرت كتيبة طولكرم بسرايا القدس أنها فجرت عبوات ناسفة في جرافات وآليات الاحتلال على محور المنشية، وحققت إصابات مباشرة، وأضافت "نفذنا كمينا لقوة راجلة للاحتلال وتمكنا من إسقاط أفرادها بين قتيل وجريح".