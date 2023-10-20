انت الأن تتابع خبر عباس يصدم بايدن وهذا ما فعله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارة الأخير للأراضي المحتلة لدعم العدوان الإسرائيلي.

ونقلت الهيئة العبرية عن مصدر فلسطيني في رام الله، قوله إن مسؤولي إدارة بايدن حاولوا ترتيب مكالمة هاتفية بين القادة، لكن عباس رفض الطلب.

ومع ذلك، ظلت فرق الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية على اتصال، حتى مع غضب عباس من دعم واشنطن للاحتلال في حربه ضد غزة.

ومساء الثلاثاء، أعلن حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن عباس، قرر العودة إلى رام الله من العاصمة عمان دون حضور القمة الرباعية.

على صعيد آخر، أعلن بايدن في كلمة متلفزة، مساء الخميس، أنّه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً عاجلاً لمساعدة "إسرائيل" وأوكرانيا .

وبحسب واشنطن بوست، أعتبر بايدن، أن دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة".