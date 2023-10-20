انت الأن تتابع خبر دولة غير عربية تستدعي السفير الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استدعت وزارة الخارجية التشيلية السفير الإسرائيلي لديها بسبب انتقاده لسلطات البلاد على خلفية أحداث غزة، وفقاً لمحطة إذاعة Bio Bio.

وأكدت الوزارة لوسائل الإعلام، أنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي جيل أرسيلي بأن "لهجة وشكل" تصريحاته، غير مقبولة بتاتا.

قبل ذلك طلب السفير الإسرائيلي، عقد اجتماع مع نائب وزير الداخلية في تشيلي، مانويل مونسالفي، وخلال اللقاء أعرب السفيرعن استيائه من كلام الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش.

وخلال تعليقه على اللقاء، انتقد مونسالفي تصرفات السفير، وخاصة المتعلقة بإثارة موضوع تصريحات رئيس الدولة.

وقال نائب وزير الداخلية في تشيلي: "أعتقد أن السفير أخطأ، لأن اللقاء مع نائب وزير الداخلية يعقد لبحث قضايا الأمن الداخلي وليس العلاقات الدولية".

هذا وفي 18 أكتوبر، شدد الرئيس بوريتش، على أن هجمات حماس لا يمكن أن تبرر الوحشية التي ترتكبها دولة "إسرائيل" في غزة.

على صعيد آخر، كان وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا قد طلب في وقت سابق من السفير الإسرائيلي في بوغوتا الاعتذار ومغادرة البلاد، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.