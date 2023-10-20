انت الأن تتابع خبر الجيش الإسرائيلي: حماس تنتظرنا تحت الأرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الاحتياط، يائير غولان "حماس لا تنتظرنا في الطابق العاشر بل في أنفاق تحت الأرض وتدمير غزة سيضر بجهود الجيش".

وقال إن من يدعو إلى تدمير غزة من الجو قبل الاجتياح البري، لم يقرأ التاريخ العسكري، فمن أحد الاستنتاجات الكبيرة من حصار ستالينغراد، أن ما أضر الألمان تدميرهم لستالينغراد ما حولها إلى مخابئ متكاملة ومفاجئة للجيش السوفييتي"، وفق تعبيره.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم الليلة الماضية أكثر من 100 هدف عملياتي للمنظمات في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير ممرات الأنفاق ومستودعات الذخيرة والعشرات من مقرات العمليات.



وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "خلال الهجمات، قام الجيش الإسرائيلي والشاباك بتصفية عنصر كان في القوة البحرية التابعة لمنظمة حماس، وقد شارك في العمليات القاتلة في غلاف غزة.. كما تم في عملية مستهدفة أيضا إحباط خلية مرتبطة بالقوات الجوية التابعة للمنظمة كانت تخطط لإطلاق صواريخ على طائرة".

وتابع البيان أنه "في إطار الهجمات، تم تدمير البنية التحتية والأسلحة الموجودة في مسجد بحي جباليا، والذي كان يستخدم، من بين أمور أخرى، كنقطة مراقبة وكمكان لتجمع المرتبطين بمنظمة حماس".